FELICIA Tissue semakin aktif pamer foto di Instagram. Baru saja ia menjalani sebuah pemotretan didandani Makeup Artis Adinda Sardjono.

Felicia mengenakan tank top hitam dengan outer yang memperlihatkan lengannya dengan jelas. Gaya yang simpel namun semakin kece.

Wajah Felicia yang didandani seorang MUA nampak berbeda dari biasanya. Cantiknya pol!

Lalu di pose kedua, Felicia nampak sensual membenarkan rambutnya. Tatapan Felicia juga bikin terpana.

"Tie your hair up. It’s the start of the πŸ”₯ week. πŸ’‹ MUA: @adindasardjono," captionnya di Instagram.

Netizen pun dibuat pangling melihat pesona Felicia. Banyak yang memuji penampilan perempuan cantik ini loh! "Cantik dan berkelas ❀️," kata pen***. "Woow...kog beda.. jadi cantik lol," kata darwin***. "Lebih cantik sekarang 😍," ujar liana**. "Semakin berani menunjukkan diri," ungkap eko***. "Makin cantik aja mantan pasti nyesal πŸ˜‚," ujar harry***.