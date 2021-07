LOS ANGELES - Dwayne Johnson menegaskan tak akan tampil dalam sekuel Fast and Furious selanjutnya. Keputusan tersebut diambilnya setelah berseteru dengan Vin Diesel dalam The Fate of the Furious, pada 2017.

Kepada majalah Men’s Health, Diesel mengatakan, sengaja ‘mendidik’ Dwayne Johnson dengan keras demi menghasilkan film yang baik. “Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan hasil yang baik,” ujarnya.

Pernyataan tersebut kemudian ditanggapi Dwayne Johnson dalam wawancaranya dengan The Hollywood Reporter. “Aku hanya bisa tertawa mendengarnya. Aku rasa, setiap orang yang mendengar pernyataannya juga akan tertawa,” katanya.

Dwayne Johnson dalam lanjutan keterangannya menambahkan, “Aku berharap mereka sukses dengan Fast 9. Dan aku juga berharap, mereka bisa sukses menggarap sekuel Fast and Furious lainnya tanpa aku.”

Baca juga: Dwayne Johnson Bocorkan Teknologi Tinggi dalam Film Black Adam

Seperti diketahui, Dwayne Johnson pertama kali berperan sebagai Luke Hobbs dalam Fast 5 yang rilis pada 2011. Dia kemudian kembali berperan dalam Fast 6 (2013), Fast 7 (2015), dan The Fate of the Furious (2017). Dia juga membintangi spin-off Fast and Furious, Hobbs & Shaw yang dirilis pada 2019. Penggarapan proyek spin-off itu bahkan sempat membuat Dwayne Johnson berseteru dengan Tyrese Gibson, pemeran Roman Pearce dalam Fast and Furious.* Baca juga: Rebutan Sarwendah, Boy William Pernah Kesal dengan Ruben Onsu