JAKARTA – Maestro horor kontemporer, Jordan Peele, mengunggah sebuah poster misterius di akun Twitternya. Berjudul Nope dan menampilkan sebuah awan di langit malam, poster ini menandakan dimulainya babak baru dari karier Jordan Peele.

Sebelumnya Jordan terkenal dengan film-film horor dan thriller yang mengusung tema rasisme dan pengalaman hidup orang kulit hitam di Amerika, Get Out dan Us. Kini, diperkirakan membawa tema yang sama, film terbaru Jordan pun diberi judul sederhana khas dirinya yang membuat banyak penggemar bertanya-tanya.

Poster Nope menampilkan sebuah awan mendung yang terlihat melayang rendah di atas sebuah area penuh cahaya. Dari awan ini menjuntai seutas tali dengan bendera segitiga yang terangkai rapi; kemungkinan besar berasal dari sebuah dekorasi karnaval.

Terlihat juga sebuah pohon kecil yang berdiri kesepian di antara hamparan rumput yang luas. Meski belum diketahui seberapa signifikan elemen-elemen poster ini, banyak penikmat film yang sudah mulai berspekulasi tentang hal-hal yang menonjol ini.

Belum ada detil cerita yang disampaikan oleh Jordan; bahkan kicauannya tak memuat kata-kata, hanya sebuah emoji awan yang menunjukkan bahwa awan akan menjadi poin penting dalam film ini.

Dihiasi tiga nama besar Hollywood; Daniel Kaluuya, Keke Palmer, dan Steven Yeun, nampaknya Jordan akan kembali membawa tema ras dengan dua aktor kulit hitam dan satu aktor Asia yang menjadi pusat cerita.

Melalui poster tersebut, diumumkan bahwa Nope akan tayang setahun lagi, 22 Juli 2021. Kira-kira, teror apa lagi yang akan dibawa Jordan Peele kali ini?

(aln)