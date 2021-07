SEOUL - Olimpiade Tokyo 2020 resmi mulai digelar hari ini. Kehadiran ajang olahraga 4 tahunan itu ternyata berdampak pada penayangan sejumlah acara Korea.

Melansir Soompi, sejumlah program tak akan tayang selama 3 pekan ke depan sejak hari ini, Jumat (23/7/2021). 3 stasiun TV utama Korea, yakni KBS, MBC, dan SBS fokus menayangkan gelaran Olimpiade Tokyo.

I Live Alone (MBC), The Penthouse 3 (SBS), serta Be My Dream Family (KBS1) yang harusnya tayang hari ini tak akan mengudara karena stasiun TV masing-masing menayangkan upacara pembukaan Olimpiade Tokyo.

Sementara pada 24 Juli esok, KBS tak akan menayangkan Immortal Songs dan Revolutionary Sisters. Acara Music Core dan How Do You Play di MBC bahkan tak akan tayang selama 3 pekan ke depan mulai besok.

The King of Mask Singer, Where is My Home, dan Those Who Cross the Line: Master-X dari MBC, Inkigayo, Running Man, Master in the House, dan My Little Old Boy milik SBS, serta 2 Days & 1 Night Season 4 dan The Return of Superman dari KBS2 tak akan tayang pada 25 Juli. Sedangkan Revolutionary Sisters akan tayang pada jam 10 malam KST di hari tersebut, bukan pada jadwal biasanya, yakni 7.55 malam KST.

(LID)