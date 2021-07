SEOUL - Seungwoo VICTON menunda jadwal wajib militernya imbas pandemi COVID-19. Sebelumnya, Play M Entertainment mengumumkan, sang idol akan menjalani wamil pada 26 Juli 2021.

Namun agensi tersebut merilis keterangan tambahan terkait rencana tersebut. "Jadwal wamil Seungwoo diundur dari yang sebelumnya 26 Juli 2021, menjadi 28 Juli 2021," ungkap agensi itu seperti dikutip dari Allkpop, Rabu (21/7/2021).

Dengan begitu, penggemar memiliki waktu 2 hari untuk menikmati berbagai konten Seungwoo melalui platform Dear U Bubble. "Dengan diundurnya jadwal wamil, maka bubble Seungwio juga akan berakhir pada 28 Juli 2021, pukul 16.00 KST," imbuh agensi tersebut.

Sebelum meninggalkan dunia hiburan untuk 2 tahun ke depan, Seungwoo merilis mini album 'Fade' untuk penggemarnya, pada Juni silam. Bersamaan dengan perilisan album tersebut, dia juga meluncurkan single berjudul See You Again.*

(SIS)