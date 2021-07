JAKARTA – Netflix dikabarkan tengah memproduksi satu lagi film horor keluarga berjudul We Have a Ghost. We Have a Ghost adalah sebuah film horor syarat petualangan yang diadaptasi dari cerita pendek berjudul Ernest karya Geoff Manaugh yang terbit tahun 2017 silam.

Cerita pendek ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang menemukan sesosok hantu bernama Ernest di rumah mereka. Tak pernah mengganggu, Ernest malah jadi obyek bulan-bulanan anggota keluarga yang berencana mengeksploitasi sosoknya untuk mencari uang.

Dilansir dari ScreenRant, Rabu (21/7/2021), We Have a Ghost akan menceritakan hal yang mirip dengan sumbernya. Pusat dari cerita ini adalah siswa SMA bernama Kevin, yang menemukan sesosok hantu di rumahnya dan menjadikan keluarganya tenar di media sosial. Namun, ketika Kevin dan kawan-kawannya berusaha menggali masa lalu si hantu, kegiatan mereka entah bagaimana menarik perhatian CIA.

Film ini akan dibintangi oleh dua aktor yang baru-baru ini kembali ditenarkan oleh Marvel Cinematic Universe, David Harbour dan Anthony Mackie. Selain mereka berdua, ada juga aktor Tig Notaro yang baru-baru ini berperan di film Army of the Dead garapan Zack Snyder, Jennifer Coolidge, dan Jadi Di’Allo Winston.

Film horor semua umur ini akan disutradarai oleh Christopher Landon yang terkenal dengan Happy Death Day garapannya, dan juga diramaikan Erica Ash, Isabella Russo, Niles Fitch, Faith Ford, dan Steve Coulter.

Belum ada kabar kapan film ini akan mulai produksi dan tayang. Namun dengan munculnya pengumuman aktor ini, bisa dipastikan produksi film akan dimulai sebentar lagi.

(aln)