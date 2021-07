LOS ANGELES - Rapper Kanye West merilis lagu terbarunya, Welcome to My Life. Yang menarik dari lagu itu adalah dia menyebut rumah bersama yang dihuninya bersama sang mantan istri, Kim Kardashian, terasa seperti penjara.

West menggelar pesta untuk memperdengarkan lagu terbarunya itu di Las Vegas, pada 18 Juli silam. Di dalamnya, sang rapper menuturkan secara detail kisah perpisahannya dengan Kim Kardashian dan kegagalannya dalam pencalonan presiden.

Seorang sumber yang menghadiri pesta itu mendefinisikan lagu baru Kanye West tersebut sebagai sesuatu yang sangat mendalam dan menyedihkan. Lagu yang menggambarkan pernikahannya dengan Kim Kardashian.

“Dia bicara tentang anak-anaknya dan menyebut Kim merampas semua darinya. Setelah memutar lagu itu, dia sempat diam sekitar 2 menit dan menangis. Bagiku, itu adalah sebuah pesta yang sangat suram,” ujar sumber itu seperti dikutip dari The Sun, Selasa (20/7/2021).

Lagu Welcome to My Life merupakan satu dari deretan track dalam album terbaru Kanye West bertajuk ‘Donda’. Album itu dinamainya sesuai dengan nama sang ibu yang meninggal dunia akibat komplikasi bedah plastik pada 2007.

Kanye West menikahi wanita idamannya, Kim Kardashian di Florence, Italia, pada 24 Mei 2014. Dari pernikahan tersebut, mantan pasangan suami istri tersebut dikaruniai empat orang anak: North, Saint, Chicago, dan Psalm. Bulan lalu, dalam episode reuni Keeping Up with the Kardashians, Kim mengungkapkan banyak hal baik tentang mantan suaminya tersebut. Dia menyebut, rapper 44 tahun asal Atlanta, Amerika Serikat itu sebagai sahabat pertamanya. "Aku akan selalu menjadi penggemar berat Kanye West. Dia adalah ayah dari anak-anakku dan akan selalu menjadi keluarga bagiku," tutur Kim Kardashian pada Andy Cohen kala itu.