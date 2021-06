LOS ANGELES - Pernikahan Kim Kardashian dan Kanye West bisa saja berakhir. Namun bintang Keeping Up With the Kardashian (KUWTK) tersebut mengaku, dia dan Kanye akan selalu menjadi keluarga.

Hal itu diungkapkan perempuan 40 tahun tersebut dalam episode spesial KUWTK bersama Andy Cohen yang tayang pada 17 Juni 2021. Dia yakin, tetap bisa menjaga hubungan baik dengan sang rapper meski telah bercerai nanti.

"Dia adalah sahabat pertama dan utama yang pernah kumiliki. Jadi, aku tak bisa melepaskannya begitu saja. Selamanya, aku akan tetap menjadi penggemar berat Kanye. Dia ayah dari anak-anakku dan akan selalu menjadi keluargaku," ujarnya.

Kim Kardashian menambahkan, saat ini dia dan Kanye West memiliki hubungan sangat baik dan bisa saling menghormati dalam membesarkan keempat anak mereka.

Mengutip Page Six, Jumat (18/6/2021), Kim dan Kanye memutuskan berpisah pada Januari 2021. Kakak tiri Kendall Jenner itu menghabiskan waktunya bersama empat anakereka di Los Angeles, sementara Kanye di Wyoming.

Baca juga: Irina Shayk Ikut Rayakan Ultah Kanye West di Prancis

Kemudian pada Februari 2021, tepat di anniversary pernikahan mereka yang ke-7, Kim resmi mendaftarkan gugatan cerainya atas Kanye. Saat ditanya Andi Cohen, Kim enggan membeberkan alasan pasti perceraian mereka. Dia hanya menyebut, perceraian itu dipicu perbedaan pendapat dalam pernikahan mereka. Namun dalam episoden KUWTK sebelumnya, Kim Kardashian mengaku, merasa kesepian dalam pernikahan mereka. Pendiri KKW Beauty itu mengaku, jatuh cinta pada Kanye West, sekitar 6 bulan setelah bercerai dari suami keduanya, Kris Humphries. Dia juga baru merasakan memiliki suami sesungguhnya setelah menikah dengan Kanye. "Pernikahanku dengan Kenye dan anak-anak kami sangat nyata. Aku mendapat banyak cinta dan bagiku, itu terasa seperti pernikahan pertamaku," kata Kim Kardashian menambahkan.* Baca juga: Agama dan Kecemburuan, Alasan Jonathan Frizzy Ingin Cerai dari Dhena Devanka