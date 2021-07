JESSICA Iskandar umbar belahan dada saat pakai baju ketat. Penasaran kan dengan potret mommy satu anak ini?

Jessica Iskandar mengaku hanya menghabiskan waktu di rumah saat PPKM Mikro Darurat. Walau begitu, dia sangat menikmati waktu senggangnya.

"Semangat ya PPKMnya! We can do it," ucapnya 

Jedar, sapaan akrabnya, juga pakai baju ketat mumpung di rumah saja. Ia memakai dress body fit dengan aksen kerutan di bagian depan.

Jessica Iskandar malah sengaja tak mengancingkan bajunya. Belahan dadanya pun terlihat, yang akhirnya bikin netizen gagal fokus.

 

"Ada yng nonggol t," ujar ant***.

"Kok tidak didengarin nasihat mamanya? Hati-hati lo jes petuah orangtua harus didengerin," ungkap dor***.

"Belahan dadanya mba Jes kurang tutup kancingnya," tambah erna***.

"Gak pake BH," tutup dav.

(dwk)