LOS ANGELES - Kim Kardashian mengaku alami agoraphobia selama masa pandemi Covid-19 ini berlangsung. Agoraphobia sendiri merupakan perasaan cemas dan takut yang berlebih saat pengidapnya merasa tak bisa pergi ke tempat umum dan meminta pertolongan orang lain.

Dilansir dari Mirror, Kamis (15/7/2021), superstar dari variety show "Keeping Up With The Kardashian" itu mengaku trauma, seperti saat kejadian yang menimpanya pada 2016 lalu. Dimana dia mengalami perampokan perhiasan ketika dia berada di Paris, Prancis.

Kim yang ketakutan diikat pada 2016 selama Paris Fashion Week ketika pencuri masuk ke kamar hotelnya dan mencuri perhiasan senilai £7,23 juta.

“Saya merasa seperti menderita agorafobia. Hal ini pasti setelah perampokan saya di Paris.” ujar Kim Kardashian dikutip dari Mirror, Kamis (15/7/2021).

Saudara Kendall Jenner itu mengaku kini dia mengalami kecemasan dan tak ingin berada di luar rumah.

“Seperti, saya pasti akan tinggal di dalam, benci keluar, saya tidak ingin ada yang tahu di mana saya berada atau terlihat. Saya baru saja mengalami kecemasan seperti itu," tuturnya.

Dapat dimengerti bahwa Kim masih menderita kecemasan yang berasal dari perampokan menakutkan di Hotel No Address Prancis pada Oktober 2016.

Hampir lima tahun setelah pencuri masuk ke kamar hotelnya, Kim mengungkapkan bahwa dia tidak pernah lagi menyimpan "barang mahal" di rumahnya.

