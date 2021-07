JAKARTA - Kaleb J baru saja mengeluarkan single keduanya dengan judul Now I Know pada 19 Maret 2021. Untuk video klipnya sendiri baru bisa dinikmati selang beberapa hari yakni tanggal 21 April 2021.

Pada single kedua Kaleb ini pun miliki kisah unik dibaliknya. Kaleb sendiri mengaku bahwa single keduanya itu berdasarkan kisah nyata kehidupannya.

"Know i know itu garis besarnya tentang penyesalan, menyadari cinta seseorang terhadap kita," tutur Kaleb J dikutip dari Live Instagram dengan Okezone.

"Let's say kita menghabiskan waktu bersama dengan perempuan ketika dia pergi gue baru nyadar dia punya perasaan sama gue. Itu pengalaman pribadi yang pernah gue alami sih. Jadilah lagu Now I Know," tuturnya.

Now I Know sendiri menjadi lagu kedua Kaleb J setelah lagu sebelumnya yakni "It's Only Me.

Tidak hanya itu, rencananya finalis The Voice Indonesia 2019 itu ingin membuat mini album yang rilis di akhir tahun 2021.

(aln)