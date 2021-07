CILLI in Sicily anak mantan vokalis Yovie & Nuno, Gail Satyawaki, sukses menjadi penyanyi milenial. Ia pun merilis single perdana "I’ll be Alright".

I’ll be Alright menceritakan tentang sahabat yang harus berpisah karena situasi. Lagu urban contemporary pop ini juga sangat identik dengan kehidupan remaja yang masih sekolah.

"Lagu ini menceritakan tentang sahabatku yang akhirnya harus pisah sekolah dan pisah kota juga sama aku”, ujar Cilli in Sicily lewat keterangannya.

Gadis 13 tahun ini tak sengaja membuat lagu easy listening ini. Lantaran ia hanya ditugaskan untuk membuat sebuah karya seni secara berkelompok di sekolahnya.

“Di awal pandemi itu susah banget buat selesaikan tugas secara kelompok karena terbatas waktu, dan juga agak susah ketemu sama temen kelompokku, jadi akhirnya aku putusin untuk ambil alih tugas itu untuk ku kerjain sendiri," katanya.

Gail Satyawaki pun memberikan motivasi bermusik kepada putrinya. Selama bertahun-tahun sang vokalis mengenalkan musik kepada anaknya.

"Dia tertarik dan suka nyanyi. Awalnya hanya nyanyi bareng, lucu-lucuan saja lalu diunggah ke YouTube," tutur Gail.

Tak disangka, Cilli semakin serius dan puncaknya saat dia nulis lirik dan lagu sendiri. "Saya liat dia punya talenta di situ, jadi ya saya support sebisanya," sambungnya.

Gail pun mengarahkan Cilli agar lebih fokus dan terarah dalam bermusik. Ia selalu mendampingi latihan vokal atau tarik suara setiap waktu.

Cilli in Sicily merilis I’ll be Alright bersama Seven Octave Music Production. Gail Satyawaki berharap lagu putrinya diterima pencinta musik di seluruh Tanah Air.