WULAN Guritno tampil menggoda saat di rumah saja. Dia unggah foto pakai daster, seksi banget deh!

Wulan pakai daster tipis sambil pamer punggung. Netizen mana yang tak tergoda melihat gayanya ini loh.

Meski di rumah saja, dia mengajak siapapun untuk berpikir positif. Wulan juga menuliskan caption bijak.

"Always have something to look foward to #staypositive (Selalu tatap masa depan untuk #staypositive)."

"Just imagine, like stepping into a, fairy tale under a, curtain of stars #staypositive (Cobalah membayangkan, seperti melangkah ke negeri dongeng dengan dengan jutaan bintang yang bersinar)," tambahnya.

Netizen terpukau melihat penampilan Wulan saat di rumah. Tentu saja mereka memuji tampilan artis 40 tahun ini. "Tante pemersatu bangsa," tulis a.***. "Si sayang akuhhhh ❤️❤️❤️," tambah jen***. "Hot momy♥️♥️♥️♥️," ujar kup***. "So beautiful 😱," kata jam. "Tante wulan pakai bra atau enggak," tanya net***.