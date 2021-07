JAKARTA - Aktris Pevita Pearce baru-baru ini membagikan tipsnya agar terhindar dari rasa malas saat ingin berolahraga. Seperti kita tahu, Pevita merupakan salah satu selebriti yang kerap membagikan gaya hidup aktifnya di media sosial Instagram.

Gara-gara hal tersebut, perempuan 28 tahun ini mendapatkan pertanyaan netizen tentang gaya hidup aktifnya.

“By the way, suka banyak yang nanya juga kayak, kak bagaimana sih caranya dapetin motivasi olahraga kalau lagi mager? Jujur, aku juga most of the time itu mager. Mager banget,” kata Pevita dikutip dari unggahan Instagram Story-nya.

Meski demikian, pemain film ‘Buffalo Boys’ tak ingin kalah dengan rasa magernya. Dia justru memiliki trik tersendiri dalam membangun mood berolahraga.

“Pertama, aku bangun tidur langsung ganti baju olahraga. At least kalau mood udah ada, aku enggak perlu effort lagi. Kedua, harus dipaksain aja dan cari (olahraga) apa yang paling pas,” ujarnya.

Pevita sendiri memilih olahraga-olahraga yang ringan dan mudah dilakukan untuk pemanasan.

“Awal-awal kan mager tuh. Nah, cari olahraga yang enggak terlalu so much effort. Kayak misalkan aku, treadmill 30 menit sampai 1 jam. Ketika badannya udah panas, udah enak, baru aku olahraga yang lain,” kata kekasih Arsyah Rasyid itu.

(aln)