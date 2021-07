JAKARTA - Maudy Ayunda menyelesaikan pendidikan S2-nya di Stanford University. Selama 2 tahun tinggal di California untuk sekolah, banyak kebiasaan baru dan pengalaman yang didapat bintang Perahu Kertas tersebut.

"Aku belajar untuk benar-benar menghargai alam bebas. Aku belajar hiking dan membenamkan diri dalam dunia penuh aktivitas," ujar Maudy Ayunda dikutip dari kanal Youtubenya, Senin (12/7/2021).

Menurut Audy, lingkungan di sana sangat mendukungnya untuk lebih menyatukan dengan alam dan melakukan kegiatan-kegiatan luar ruangan.

"Jadi salah satu yang aku suka banget di sini, adalah banyaknya tempat outdoor, dimana aku bisa lari, aku bisa jalan, dan pokoknya aku bisa aktif," tutur Maudy.

"It's kind of my way spending quality time with my self (ini caraku menghabiskan waktu dengan diriku sendiri). Dan salah satu goal aku itu di masa COVID-19 atau apapun itu adalah aktif," tutur Maudy Ayunda.

Kini ia memiliki kebiasaan baru yang ia terapkan setiap harinya. "Jadi aku setiap hari paling nggak 10.000 steps gitu," pungkasnya.

(LID)