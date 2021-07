DINDA Hauw dan Rey Mbayang baru saja melakukan sesi photoshoot bayi laki-lakinya, Arshakalif Muhammad Mbayang. Wajah sang bayi lucu banget deh!

Tak mau ketinggalan menjadi orangtua kekinian, Dinda dan Rey memutuskan untuk photoshoot bayi. Bayi imutnya itu didandani dengan aksesori foto simpel.

Saat difoto, bayi Dinda dan Rey tersenyum. Ekspresi manisnya bikin hati meleleh ya!

Melihat bayinya senyum, Ayah Rey Mbayang pun memberi pesan manis kepada sang putra.

"Keep smile my son.. You are loved by so many," ujarnya.

Para sahabat juga netizen yang melihat potret lucu bayi Rey Mbayang dan Dinda ini ikut memuji loh. "Masya Allah Gemes banget dede 😍😍😍," kata amel***. "Masya Allah... gemes banget sama senyumnya 😍," komentar cut***. "Ma sha Allah anak sholeh ganteng keponakan onlinee ❀️," imbuh alfi***. "Bapa nya bngettt iniπŸ‘πŸ‘," ungkap dep***. "Si gemes😍😍😍😍," ucap dianita_tiastuti.