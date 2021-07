JAKARTA - Di usia kehamilan yang memasuki minggu ke-20, Felicya Angelista mengabarkan dirinya tengah dirawat di salah satu rumah sakit. Tak diungkap apa penyebab istri Caesar itu dirawat dan mendapat tindkaan dari dokter.

"Hai guys, tebak aku ada dimana? Guys aku lagi ada di RSIA Bina Medika, jadi ada tindakan yang harus dilakukan," ungkap Feli dalam video di Instagram Storynya, seperti dikutip pada Senin (12/7/2021).

"Dan Puji Tuhan dokter Thomas tuh benar-benar gercep banget ngejawab semuanya tanpa bikin aku panik, padahal aku udah panik. Tapi dokter Thomas bisa menenangkan, malah ngajakin becanda. Luar biasa," sambungnya.

Tanpa menjelaskan lebih detail tentang kondisinya, Feli mengungkap lantaran kondisi bayi perempuan yang ada dalam kandungannya baik-baik saja. Ia sudah tak sabar menanti kehadiran buah hatinya itu sekitar November mendatang.

"You make me happy my little angel, i love you so much!! Sekarag sudah percaya kalau buah enggak jatuh jauh dari pohonnya. Mama papanya pecicilan petakilan enggak bisa diam, yaaa anaknyaaaa jugaaa lah ya @hitocaesar," tulisnya disertai video USG 4 Dimensi.

"Joget terus baby B! be happy in mamoy’s tummy ya! mamoy papoy can’t wait to meet you! #5monthspregnant," tandasnya.

(LID)