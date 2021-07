MARSHANDA mengejutkan warganet lantaran dirinya pamer body gemuk di Instagram. Ia sengaja mengunggah foto gemuk tanpa diedit karena ada tujuan.

Ya, tujuan Marshanda pamer body gemuk ini ternyata untuk kampanye. “MY BODY IS PERFECT AND I LOVE IT”. Walau diakuinya sangat berat, namun ia janji kepada dirinya sendiri untuk selalu mengunggah foto apa adanya di media sosial.

"Berat banget rasanya waktu milih2 foto buat di post from the whole photo collection of “MY BODY IS PERFECT AND I LOVE IT” campaign," caption Marshanda di Instagram.

"Bukan susah untuk ngga ngedit karena gue udah janji sama diri sendiri ga akan ada sedikitpun yang gue kempesin, kecilin, dan apapun yang mengartikan bahwa gue menganggap aslinya diri sendiri itu “minus” jika sedang gemuk," lanjutnya.

Curhatan Marshanda juga berlanjut, dirinya merasa tergoda untuk menyembunyikan penampilan gemuknya dengan mengedit foto. Dia juga merasa bahwa penampilannya enggak oke seperti kalau punya badan langsing.

"Gue merasa gue jelek di situ karena pikiran2 seperti “sumpah tangan gue gede banget” atau “ihh pinggangnya lebar” atau “omg perutnya berlipet!!," ucapnya.

"Haruskah kita jadi orang nomor satu yang ngejudge diri sendiri jelek?."

Ia juga mengajak orang lain untuk tidak melakukan body shaming saa melihat teman atau orang-orang tercinta punya tubuh gemuk. Hal ini tentu bisa menyakiti si pemilik tubuh gemuk dari kalangan mana saja.

"Gue mau berhenti anggep diri gue jelek karena perut gue gendut atau tangan gue gede. I FEEL BEAUTIFUL WHEN I TAKECARE OF MY HEALTH, MY THOUGHTS, MY WORDS, MY SOUL, AND MY IMPACT IN THIS WORLD.. FOR OTHER PEOPLE," katanya.

"I love you, Ca. Thank you for being brave and show your vulnerable side to others. You’re helping so many people thrive whatever their achievements are, however they look like, whatever skin color they have. YOU ARE PERFECT IN EVERY WAY YOU ARE THEN," tutupnya.