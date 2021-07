AUREL Hermansyah dapat kado mobil mewah Rp2 miliar dari sang suami, Atta Halilintar di hari ulang tahunnya. Bukan cuma itu, saat pamer mobil barunya, Aurel seakan kasih kode hamil. Beneran gak nih?

Ya, Aurel baru saja merayakan hari pertambahan usianya yang ke 23 pada Sabtu, 10 Juli 2021 kemarin. Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti hari ini mengunggah kebahagiaan saat merayakan ulang tahun pertamanya sebagai seorang istri.

Baca Juga: Nia Ramadhani Melet vs Senyum, Seksi Mana?

Di sisi lain, lewat Instagram, Aurel tampak mengisyaratkan bahwa dirinya hamil lagi, usai mengalami keguguran beberapa waktu lalu.

"Papata & Mamanur soon to be ……… Isi sendiri di bawah ya," tulis Aurel Hermansyah pada keterangan foto.

Sementara itu, Atta juga terlihat sempat berfoto dengan istrinya sembari memegangi bagian perut. Hal tersebut membuat netizen ramai dan meyakini bahwa saat ini pelantun Kepastian tersebut tengah kembali berbadan dua.

"Soon to be Mommy and Daddy," tulis rubiazenaida.

"SOON TO BE PARENT," tulis shfa._purple.

"Kakak captionnya memancing yaaa.. Sehat2 kalian yah," tulis minna.zar.