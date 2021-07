JAKARTA - Ketika polisi membenarkan penangkapan artis berinisial NR, tak sedikit orang menyorot pesinetron Nia Ramadhani. Berdasarkan keterangan polisi, NR ditangkap bersama suaminya, AB, di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 7 Juli 2021.

Sebelum heboh berita penangkapan NR, Nia Ramadhani sempat membagikan momen kebersamaannya dengan sang putra, Magika Zalardi Bakrie. Dia terlihat duet bersama Marcello Hizky menyanyikan lagu It's The Way You Make Me Feel.

“Berada bersama orang-orang pintar senang deh. Selalu ada ilmu baru yang didapat,” ujarnya lewat Insta Story, pada 7 Juli 2021.

Tak hanya itu, Nia dan anaknya juga terlihat begitu akrab dengan Marcello. Bahkan pria itu menggambar di sebuah tablet untuk anak Nia yang duduk disampingnya. Artis 31 tahun ini kemudian mempromosikan akun e-commerce.

Selang beberapa jam kemudian, barulah heboh kabar penangkapan artis NR. “Saya membenarkan (penangkapan) NR dan AB. Sementara kita lakukan pemeriksaan di Polres Jakarta Pusat,” ujar Yusri Yunus kepada wartawan, pada Kamis (8/7/2021).*

Baca juga:

Ketika Nia Ramadhani Bicara Bahaya Narkoba

Polisi Konfirmasi Penangkapan Artis Inisial NR akibat Narkoba



(SIS)