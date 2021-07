NIA Ramadhani ramai dibahas karena dikaitkan dengan pasangan artis NR dan AB yang diciduk karena narkoba. Netizen pun menyerbu Instagram Nia Ramadhani pagi ini.

Nia Ramadhani mengunggah foto bersama sang kakak ipar Anindya Bakrie. Mereka nampak kompak berpose dengan outfit serba hitam.

Â

"Hey, Kakakkuu… @anindyabakrie

I dont know what is happening..

Walaupun akhirnya tidak seperti yang aku harapkan dan bayangkan..," tulis Nia singkat 4 hari lalu.

Baca Juga:Â

Pasangan Artis NR dan AB Narkoba, Polisi: Diperiksa Polres Jakpus

Wajah Polos Nia Ramadhani di Rumah, Nyanyi Ceria Syalala...

Nia mengunggah foto ini pekan lalu. Karena namanya heboh dikaitkan dengan dugaan penangkapan narkoba, komentar netizen pagi ini pun menanyakan kebenarannya langsung kepada sang artis dan nyinyir. "Kesini gegara desas desus twitter. Nitip sendalll 😂😂😂😂," ujar dul***. "Bener ga ditangkeeep?," tanya nin***. "Yang penting jangan pake Narkoba," ucap aba***. "Di serok? Kasian anak2nya sih," sahut dan***. "Ga bisa buka salak tapi bisa buka bong 😢😂," komentar redi***.