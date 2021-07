JAKARTA - Setelah sibuk di belakang layar, produser Elian hadir sebagai frontman. Kali ini, Elian menggandeng Bretya Adhi dalam single Would You.

Produser musik Pop/Elektronik mencoba mengobati rasa rindu terhadap semua malam minggu yang terlewatkan karena pandemi.

Elian menggandeng Dhandy Annora, peraih Penghargaan Tim Produksi Suara Terbaik AMI Awards 2020 untuk mixing dan mastering lagu “Would You”.

"Bersyukur, Jumat lalu saya baru saja merilis lagu baru Would You. Saya begitu bersemangat untuk merilis lagu ini bersama Bretya Adhi," kata Elian di akun Instagram miliknya.

Saat dirilis yaitu tanggal 2 Juli 2021 lalu, lagu ini langsung masuk ke beberapa Spotify Playlist di Asia Selatan yang cukup bergengsi yaitu: New Music Friday Indonesia, New Music Friday Singapore, New Music Friday Malaysia, New Music Friday Thailand, New Music Friday Philippines, New Music Friday Vietnam, New Music Friday Taiwan dan New Music Friday Hong Kong.

