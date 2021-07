JENNIFER Bachdim sudah disuntik vaksin Covid-19 walau sedang menyusui. Istri Irfan Bachdim itu pun nampak tenang saat disuntik di sentra vaksinasi.

"Just got my 1st shot!! Tadi saya dapat COVID-19 vaccine," caption Jennifer.

Sebelum vaksnasi, ia pun berkonsultasi dengan dokter dan juga riset. Karena dinyatakan aman, makanya ibu tiga anak ini pergi vaksin.

"Saya sudah research dan tanya doctor2 di Jerman, Belanda dan Indonesia dan semua bilang buat ibu hamil dan ibu menyusui Covid19 vaccine sudah aman 🙏🏼❤️," ungkapnya.

Setelah mendapat vaksin, ia juga berpesan agar masyarakat Indonesia tetap jaga kesehatan, selalu bahagia dan berpikiran positif. Dia yakin Indonesia juga segera terbebas dari pandemi Covid-19.

"Let’s all stay healthy, happy and positive, together we can make it ❤️ Sending lots of love xoxo #covid19vaccine," tutupnya.