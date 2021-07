LOS ANGELES - Dunia Hollywood tengah berduka atas meninggalnya Richard Donner. Dia adalah sutradara berbakat yang merilis beragam film ikonik, salah satunya Superman, yang dibintangi Christopher Reeve pada 1978.

Melansir Deadline, Donner meninggal di usia 91 tahun pada Senin, 5 Juli 2021, berdasarkan keterangan sang istri, Lauren Schuler dan manajer bisnisnya. Sayang, mereka tak mengungkap secara rinci penyebab kematiannya.

Pria kelahiran 24 April 1930 ini memulai kariernya sebagai sutradara untuk acara televisi sejak tahun 1950-an akhir. Sejumlah acara yang dibuatnya antara lain Route 66, The Rifleman, The Twilight Zone, dan The Man from U.N.C.L.E.

Donner kemudian memulai debutnya sebagai sutradara layar lebar lewat film X-15 pada 1961, yang dibintangi David McLean dan Charles Bronson. Diikuti dengan komedi kriminal Salt & Pepper pada tahun 1968.

Nama Donner mulai diperhitungkan sebagai sutradara film superhero Superman pada 1978, yang dibintangi Christoper Reeve, Margot Kidder, Marlon Brando, dan Gene Hackman. Film itu menjadi blockbuster Warner Bros dengan meraup lebih dari Rp4,3 triliun di box office global.

Karyanya mencetak 3 nominasi Oscar dan memenangkan penghargaan khusus efek visualnya. Film tersebut pun menjadi penentu ruang waralaba superhero yang sekarang didominasi Marvel Cinematic Universe dan DC Universe

