LOS ANGELES - Billboard Hot 100 edisi 3 Juli 2021 tak memperlihatkan perbedaan berarti dari pekan sebelumnya. BTS masih memimpin dengan lagu terbaru mereka, Butter.

Ini menjadi minggu ke-5 secara berturut-turut Jungkook cs merajai tangga Billboard Hot 100. Olivia Rodrigo dan Dua Lipa masih membuntuti di posisi 2 serta 3.

Secara keseluruhan, penghuni 10 besar pekan ini sama dengan sebelumnya. Posisi 7 teratas bahkan tak ada perubahan penghuni.

Pergeseran posisi baru ada di peringkat 3 terbawah. Lil Nas X dan Olivia Rodrigo masing-masing naik 1 tingkat dari pekan lalu, sementara Masked Wolf turun 2 posisi.

Berikut 10 besar Billboard Hot 100 edisi 3 Juli 2021:

1. BTS - Butter

2. Olivia Rodrigo - Good 4 U

3. Dua Lipa feat. DaBaby - Levitating

4. Doja Cat feat. SZA - Kiss Me More

5. Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - Peaches

6. Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson Paak) - Leave the Door Open

7. The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears

8. Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

9. Olivia Rodrigo - Deja Vu

10. Masked Wolf - Astronout in the Ocean

(LID)