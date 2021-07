JAKARTA - Aktor laga Iko Uwais mengumumkan dirinya positif terinfeksi COVID-19. Pengakuan itu, diungkapkan bapak dua anak tersebut lewat Instagram, pada Kamis (1/7/2021) malam.

Dalam foto yang diunggahnya, Iko tampak duduk sambil tertunduk. “Aku ingin mengabarkan kepada kalian bahwa pekan lalu, aku menjalani tes COVID-19. Saat ini, aku menunjukkan beberapa gejala,” katanya memulai unggahan tersebut.

Sayang, aktor 38 tahun tersebut tak menjelaskan secara detail gejala apa saja yang dirasakannya saat ini. Dia hanya menjelaskan, saat ini menjalani isolasi mandiri dengan pengawasan dokter dan hanya fokus pada kesembuhannya.

“Aku tentu akan merasa dikuatkan dengan dukungan dari kalian semua, sahabat dan keluargaku. Karena itu, tolong jaga kesehatan kalian. Aku mengusahakan terbaik yang kubisa. Peace!” kata aktor Snake Eyes tersebut.

Iko Uwais mendapat dukungan dan doa dari sang istri, Audi Item di kolom komentar. “Bismillah, sehat, kuat, dan semangat sayang. Aku mencintaimu, @iko.uwais,” katanya memberi semangat.

Aktor Joe Taslim berharap, rekannya dalam film The Night Comes for Us itu bisa segera sembuh dari COVID-19. Sementara Wulan Guritno memberikan dukungannya dengan menuliskan, “Semangat. Lekas sembuh @iko.uwais.”

Di lain pihak, aktor Tanta Ginting mengungkapkan, “Sehat-sehat pendekar. Cuma 2 minggu lah. Love you, bro.” Sementara sang kakak ipar, Stevi Item menuliskan, “Bentar lagi sembuh. Kuat Iko Uwais, semangat.”*

