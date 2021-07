JAKARTA – Setelah film terakhir Indiana Jones yang berjudul The Kingdom of the Crystal Skull, tayang tahun 2008 silam, franchise ini seakan ditelan bumi. Walau santer dikabarkan bahwa film ke-lima dari seri ini sedang digarap, penantian yang terlalu lama membuat para fans merasa tak bisa berharap banyak.

Namun, lain cerita dengan sang karakter. Meski lama tak diperankan dalam film, rupanya tokoh arkeolog petualang ini masih eksis di hati para penggemarnya. Bahkan, satu fans Indiana Jones rela rogoh kocek sedalam mungkin untuk dapatkan barang asli milik karakter favoritnya.

Lewat sebuah lelang yang diadakan oleh Prop Store di Los Angeles, topi fedora dari film Indiana Jones and the Temple of Doom yang dikenakan Harrison Ford ketika syuting berhasil dibawa pulang oleh seorang penggemar yang tidak disebutkan namanya.

Dilansir dari IGN, Rabu (30/6/2021), tawaran tertinggi ini lumayan jauh melampaui harga yang diperkirakan. Awalnya diperkirakan hanya bernilai 150.000 sampai 200.000 dolar Amerika, rupanya tawaran tertinggi berjumlah hampir dua kali lipatnya: 300.000 dolar Amerika!

“Dibuat oleh Herbert Johnson Hat Company, yang juga mengerjakan topi di film Raiders of the Lost Ark, fedora ini merupakan versi terbaru dari yang dikenakan di film pertama,” tulis pihak Prop Store. Selain itu, menurut panitia lelang, topi ini berada dalam “kondisi sangat baik, hampir tidak ada cacat pemakaian, dan dilengkapi kotak plastik.”

Ini bukan kali pertama properti yang pernah dikenakan Harrison Ford dalam film ditawar dengan harga selangit. 2018 lalu, Prop Store juga sempat melelang jaket Han Solo dari film The Empire Strikes Back yang ditawar 1 juta pound.

Meski tinggi, tawaran final untuk topi Temple of Doom masih kalah saing dibandingkan topi dari Raiders of the Lost Ark, film pertama Indiana Jones, yang ditawar setinggi 500.000 dolar Amerika pada tahun 2015.

Tertarik mengeluarkan uang sebanyak itu untuk sebuah topi?

