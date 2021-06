ARTIS Korea menikah dengan lawan mainnya membuat para penggemarnya auto-baper. Awalnya mereka bertemu karena main drama Korea.

Menariknya, chemistry beberapa lakon drama ternyata sampai ke dunia nyata. Tak sedikit yang menikahi dengan lawan mainnya di drama.

Seperti beberapa artis di bawah ini yang akhirnya menikah dengan lawan mainnya seperti dirangkum MNC Portal Indonesia, Rabu (30/6/2021).

1. Ji Sung dan Lee Bo Young

Pertama pasangan Ji Sung dan Lee Bo Young yang menikah pada tahun 2013. Keduanya awalnya bertemu dalam drama Save The Last Dance For Me pada 2004.

Setelah itu keduanya tampaknya semakin dekat dan menjalin hubungan kekasih. Mereka mengkonfirmasi hubungan sekira 3 tahun setelahnya. Kini kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran dua anak yakni Kwak Ji Yoo dan Kwak Woo Su.

2. Ki Tae Young dan Eugene

Ki Tae Young dan Eugene sempat membintangi acara bersama, Creating Destiny pada 2009. Hubungan keduanya pun tampaknya mulai terjalin sejak saat itu.

Mereka kemudian meresmikan hubungan ke ikatan pernikahan padaJuli 2011. Mereka kini semakin bahagia dengan dua putri yang dijuluki Lolo Sister, Kim Ro Rin dan Kim Ro Hee. Keluarga ini juga tampil dalam variety show The Return of Superman.

3. Lee Dong Gun dan Jo Yoon Hee

Pasangan Lee Dong Gun dan Jo Yoon Hee terlibat cinta lokasi usai membintangi drama The Gentlemen of Wolgyesu Tailor pada 2016. Tak butuh waktu lama, mereka kemudian meresmikan pernikahan satu tahun kemudian.

Sayang hubungan keduanya kini sudah kandas lantaran perceraian. Hak asuh anak mereka, Lee Roa jatuh ke tangan sang aktris.

4. Yeon Jung Hoon dan Han Ga In Yeon Jung Hoon dan Han Ga In terbilang pasangan yang berani memutuskan untuk menikah muda. Sang aktor kala itu masih berusia 27 tahun, sementara Ga In 23 tahun. Mereka tampaknya terjebak cinta lokasi usai membintangi drama Yellow Handkerchief pada 2003. Keduanya kemudian memilih menikah pada 26 April 2005. Pasangan selebriti tersebut kini dikaruniai dua orang anak. 5. Song Jong Ki dan Song Hye Kyo Kabar pernikahan Song Jong Ki dan Song Hye Kyo pada 31 Oktober 2017 sangat menyita perhatian publik. Terlebih keduanya memang menjadi pasangan dalam drama Descendants of the Sun di 2016. Tak sedikit yang penggemar menyukai chemistry diantara keduanya hingga dijuluki Song Song Couple. Namun sayang hubungan mereka ternyata tak bertahan lama. Mereka memilih bercerai pada 22 Juli 2019. 6. Ahn Jae Hyun dan Goo Hye Sun Terakhir ada Ahn Jae Hyun dan Goo Hye Sun yang akhirnya menikah usai membintangi drama Blood pada 2015. Hubungan keduanya pun sangat romantis di awal pernikahan. Mereka bahkan membintangi sebuah program Newlyweds Diary yang mengisahkan kehidupan mereka usai menikah di 2017. Sayang, hubungan keduanya renggang pada 2019. Bahkan ada isu orang ketiga di antara mereka. Ahn Jae Hyun dan Goo Hye Sun pun akhirnya bercerai pada 15 Juli 2020.