MARIA Vania lagi-lagi pamer foto seksi di Instagram. Dia sedang berada di kolam renang memakai baju renang warna putih.

Sekujur tubuhnya basah, sehingga Maria Vania tampil amat seksi. Maria Vania pun nampak membusungkan dadanya untuk menambah kesan seksi.

Kala itu, Maria Vania memakai baju renang nuansa putih. Kulitnya putih mulus, memikat perhatian

Maria Vania juga menikmati di sekitarnya. Maria Vania mengatakan kalau dirinya sedang mandi di onsen dengan pemandangan indah.

"Bathing in the onsen with a view," ungkap Maria Vania.

"Basah basah basah celanaku basah saat diri ini ngeubak di empang," kata ted***.

"Vaksinasi alami," ungkap akb***.

"Dia yang berenang, gue yang basah," ucap mfa****.