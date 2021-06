LOS ANGELES - Marvel merilis trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings pada 25 Juni 2021. Fans dibuat terkejut dengan kehadiran sosok Abomination di salah satu bagian video.

Sebagai pengingat, Abomination merupakan villain yang pertama dan terakhir kali muncul di Incredible Hulk. Setelah kalah dalam pertarungan melawan Hulk, Abomination ditahan di Vault, fasilitas S.H.I.E.L.D di Alaska.

Dalam trailer, Abomination diperlihatkan terlibat dalam pertarungan dengan rekan Doctor Strange, Wong. Shang-Chi (Simu Liu) dan Katy (Awkwafina) diceritakan menonton pertarungan underground tersebut.

Kemunculan Abomination yang tak terprediksi itu membuat fans heboh. Gara-gara kehadirannya, fans mengklaim Shang-Chi sudah menjadi film favorit mereka di MCU Phase 4.

"Binatang super besar, naga yang besar. Kembalinya Abomination dan pertarungan penuh warna di ring. Yeah, aku sudah jatuh cinta pada Shang-Chi," tulis @qLxke_.

"Abomination vs Wong adalah hal terakhir yang aku harapkan untuk lihat di #Shangchi. Tapi, berikan padaku hal itu sekarang!" sambung @DRMovieNews1.

Abomination telah dikonfirmasi sebagai bagian dari She-Hulk yang tayang di Disney+. Namun, dengan kemunculannya di trailer Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ini, ada kemungkinan karakter yang diperankan Tim Roth tersebut akan punya peran lebih besar di phase 4.

