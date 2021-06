DAHSYATNYA 2021 selalu menyajikan konten-konten seru bersama bintang-bintang baru. Di Salah satu episodenya Dahsyatnya 2021 menyajikan sebuah drama yang harus dimainkan oleh host dan bintang tamunya yaitu Sketsa Bawang Merah Bawang Putih. Sketsa ini dibintangi oleh Raffi Ahmad (Bawang Bombay), Ayu Dewi (Bawang Goreng), Tiara Andini (Bawang Putih), dan Claudia Andhara (Bawang Merah). Denny Cagur pun menjadi narator dalam cerita tersebut. Penasaran seperti apa cerita di sketsa ini ?

Sebelum dimulai, Claudia Andhara memperkenalkan dirinya bahwa ia sudah menjadi artis sejak kelas 5 SD. “Gue dari kelas 5 SD udah jadi artis, main sitkom pokoknya fenomenal banget deh. Dan kalian gak bakal nyangka kalo itu aku”, ujarnya. Di sana team Dahsyatnya 2021 juga menampilkan foto perbandingan Claudia kecil dan sekarang. Ayu pun terkejut dan berkata, “Ohh itu elu….”. Claudia pun berkata, “Jadi aku tuh sebenernya artis lama tau dan bisa dikatakan artis senior kan ya?? Udah lama banget loh udah 13 tahun”.

Kemudian dilanjut oleh Denny untuk memberikan peran pada mereka. Claudia sebagai Bawang Merah dengan karakter gaya bicara anak gaul, Tiara sebagai Bawang Putih dengan gaya bahasa berjoget tiktok, Ayu sebagai Bawang Goreng yang hidup di dalam toples, dan Raffi menjadi Bawang Bombay temannya bawang putih. Kejadian awal yaitu ketika Bawang Goreng terjebak di dalam toples. Bawang Merah, Bawang Putih dan Bawang Bombay sedang mengobrol di taman. Merah menyuruh Putih untuk membersihkan rumahnya. Namun Putih tidak mau dan malah menyuruh Merah untuk membersihkannya. Karena Merah takut, akhirnya ia membersihkannya.

“Aduuh ini dirty buanget yaa. Aku tuh gak bisa kalo udah kayak gini like my skin tuh gatel-gatel. Bawang Putiiiiih! oh my god Bawang Putiiiih!”, ujar Merah. Putih datang dan menanyakan mengapa ia dipanggil. Bawang merah pun menyuruh Putih untuk membersihkan rumahnya karena merah tidak suka kotor, namun Putih menolaknya. “Aku tahu itu kotor tapi aku gak mau membersihkan itu. Namanya juga aku Bawang Putih, aku gak mungkin melakukan itu. Nanti aku jadi kotor juga, mending kamu yang melakukan itu. Merah menjawab, “

(dwk)