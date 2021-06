SERIAL drama Korea Flower Of Evil yang rilis di 2020 tahun lalu ini menyajikan jalan cerita yang sangat sulit ditebak. Selain itu, serial yang bergenre drama thriller ini menghadirkan tokoh dengan karakter yang kuat yang diperankan oleh Lee Joon Gi.

Pada episode 2 di, Baek Hee Sung memaksa Moo Jin untuk mengungkapkan maksud dari sebuah kalimat yang ia tulis di buku catatannya. Akhirnya Moo Jin mengaku bahwa ia meminta bertemu dengan seseorang karena mempunyai informasi. Ternyata Soon Kil mempunyai informasi tentang Hyun So yang terkait kasusnya dengan sang ayah pada masa lalu. Apa yang terjadi di episode 3 di Flower Of Evil?

Penonton dibawa kembali ke masa lalu. Saat itu, Ji Won datang ke bengkel Hee Sung dengan membawakan beberapa bir. Hee Sung sedang sibuk mengukir sebuah cincin, Ji Won pun langsung memotret Hee Sung menggunakan ponselnya. “Bolehkah aku mengunggahnya di sosial media? Akan ku unggah dengan judul pria tampan di lingkunganku”, ujar Ji Won. Hee Sung merasa tidak senang dan langsung berjalan perlahan sambil memojokkannya dan merebut ponsel milik Ji Won. Hee Sung mengarahkan ponsel itu ke leher Ji Won layaknya sebuah pisau dan berkata, “Hapus sekarang juga”.

Hee Sung menyatakan bahwa ia mengetahui bahwa Ji Won diam-diam menelusuri latar belakangnya. “Apa seseorang memintamu untuk mengumpulkan informasi tentangku?”, ujar Hee Sung. Ji Won semakin merasa panik dan akhirnya mengatakan bahwa ia menyukai Hee Sung. Hee Sung pun seketika gemetar dan hanya terdiam tak memberikan jawaban pada Ji Won. Akhirnya Hee Sung menyuruh Ji Won untuk pergi dan jangan pernah kembali. “Apa kau ingin ku seret keluar?”, jelasnya.

Kembali ke masa kini, Hee Sung yang baru saja kembali kerumah sehabis melancarkan aksinya untuk membunuh Soon Kil. Dengan mantel hitamnya ia membuka pintu dan sudah ditunggu oleh Ji Won di depannya. Ji Won merasa panik karena ia mengira yang membuka pintu tersebut adalah seorang pembunuh, ternyata itu adalah suaminya yang baru saja pulang dari studio dan membawakannya beberapa minuman. Keesokannya, Hee Sung kembali ke dalam rubanah untuk memberi makan Moo Jin. Hee Sung menyuapkan gimbap kepada Moo Jin dan bertanya padanya apakah rasanya enak.

Moo Jin berkata, “Aku tak peduli apakah rasanya enak atau tidak, melainkan bagaimana caranya aku untuk bisa bertahan hidup”. Hee Sung membelikan kimbap ini di daerah dekat lingkungannya Moo Jin, dengan kata lain ini adalah makanan terakhir yang akan berada di perut Moo Jin sebelum dirinya mati. Kemudian Hee Sung mulai menggerus beberapa butir obat tidur dan melarutkannya kedalam segelas air. Setelah itu ia meminumkan larutan itu kepada Moo Jin.

Apa yang terjadi pada Moo Jin ? Nonton selengkapnya Flower Of Evil eps 3 di RCTI+ Satu Aplikasi, Semua Hiburan.

#DrakorGratis

#DrakorNoRibet

#GratisNoRibet

#DrakorRCTIPlus

#FlowerOfEvil

#LeeJoonGi

#SatuAplikasiSemuaHiburan

#RCTIPLus

(dwk)