INDONESIA tak pernah kekurangan talenta musisi. Setelah Joey Alexander, kali ini muncul nama Peter Jonatan pianis Indonesia yang memiliki talenta.

Tak sekedar pianis, Peter Jonatan juga adalah seorang komposer, arranger, orkestra, konduktor, dosen, dan pianis berbakat yang mengkhususkan diri dalam komposisi Jazz. Peter handal dalam genre musik kontemporer, termasuk Pop, Gospel, Klasik, Latin, dan lainnya.

"Saya sebagai orang Indonesia bersyukur dapat menyandang gelar S3 Jazz Composition di salah sau universitas terkemuka di US. Saya berharap dapat terus membawa nama Indonesia, dan memperkenalkan warna musik khas dari berbagai daerah di Indonesia dalam karya-karya saya," ujar Peter Jonatan.

Bukan kaleng-kaleng, Peter Jonatan memperoleh gelar Doctor of Musical Arts in Jazz Studies dari New England Conservatory (2020). Ia mendapatkan gelar Master of Music in Jazz Studies dari New England Conservatory (2014) dan Bachelor of Music in Jazz Composition dari Berklee College of Music (2011). Saat ini Peter mengajar di New England Conservatory of Music.

Sejak usia dini, Peter telah menerima pendidikan awal dalam komposisi. Selama lima tahun belajar di YMI, ia berkesempatan mengikuti program khusus untuk siswa berbakat musik yang disebut JOC (Junior Original Concert). Dia belajar bagaimana menulis dan melakukan komposisi asli.

Selain studi musik klasik, Peter diperkenalkan ke dunia iringan dan aransemen oleh salah satu guru paling berpengaruh dalam hidupnya, Ibu Priscilla Dianawati. Belajar secara pribadi dengannya selama enam tahun (1996 – 2002), ia fokus pada teknik pengiring (terutama untuk gereja dan paduan suara) dengan sangat rinci.

Peter memperoleh gelar Bachelor of Engineering in Materials Engineering dari NTU pada tahun 2006. Untuk menjadi musisi yang sukses, ia harus belajar di lembaga musik top di dunia. Pilihannya adalah Berklee College of Music, di mana dia mendaftar di Musim Semi 2009. Studi klasik awal dan minatnya yang lama pada jazz sangat membantunya selama studi jazz. Selama tujuh semester belajar di Berklee, ia terus mengasah bakat musiknya (terutama dalam komposisi, aransemen, dan orkestrasi). Karyanya "Paradise Island", dipilih untuk pertunjukan oleh konser tahunan Musim Semi 2011 Berklee Concert Jazz Orchestra yang bergengsi. Karyanya yang lain, berjudul β€œIn Remembrance of Romanticism,” terpilih sebagai salah satu proyek akhir terbaik Berklee 2010 oleh Departemen Harmoni Berklee dan ditampilkan di Harmony Too! Konser tahunan.