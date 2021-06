BUNGA Citra Lestari (BCL) telah menjalani isolasi mandiri Covid-19 selama 11 hari. Bahkan ia baru saja melakukan PCR test dan hasilnya negatif.

Bahagia bukan kepalang BCL, karena tak lama lagi ia selesai isolasi mandiri. Ya, anjuran isoman ini harus dilakukan selama 14 hari dan dua kali tes Covid-19.

BCL pun telah melakukan tes PCR pertama dan hasilnya negatif. "Isolation Day 11 Hasil PCR: NEGATIVE," tulis BCL di Instagram story, Kamis (24/6/2021).

Ia juga akan melakukan tes ulang untuk memastikan dirinya benar-benar sembuh dari Covid-19. Will do another PCR test mungkin besok atau lusa.."

Meski begitu, BCL juga masih akan melakukan isolasi mandiri sampai hari ke-14. Mengingat semua pasien Covid-19 juga diwajibkan melakukan hal ini.

"Dan aku masi akan isolasi sampai hari ke 14 supaya aman..," pungkasnya.