SEBELUMNYA di Flower Of Evil, Baek Hee Sung hampir diketahui rahasianya oleh Ji Won. Namun hal itu gagal terjadi karena Hee Sung berhasil mengalihkan Ji Won untuk tidak mengulik lebih dalam lagi garasi milik Hee Sung Penasaran seperti apa kisahnya?

Kejadian ini dimulai ketika Hee Sung menghampiri Moo Jin di rubanah bengkel miliknya. Rupanya semasa sekolah dulu, Hee Sung pernah menjadi korban bully yang dilakukan oleh Moo Jin. Hee Sung pun memperingati Moo Jin bahwa dirinya saat ini ingin membalaskan dendamnya. Mendengar hal itu, Moo Jin semakin merasa ketakutan. Dengan ekspresi mengancam, Hee Sung mengaku bahwa dirinya adalah pelaku atas kasus yang terjadi pada 18 tahun silam.

Konflik ini kembali diangkat ketika Hee Sung menemukan fakta menarik pada buku catatan milik Moo Jin. Disitu tertulis “ALIRAN CHEONGGYECHEN, NAIM SOON KIL, PUKUL 5 SORE”. Dengan ditemukannya catatan tersebut, Hee Sung langsung menghampiri Moo Jin untuk mempertanyakan apa maksud dari catatan tersebut. Pada awalnya, Moo Jin tak ingin memberitahunya. Namun karena dirinya sangat membutuhkan air minum dan tenggorokannya sangat kering, Moo Jin berjanji akan mengungkapkan maksud dari catatan tersebut ketika Hee Sung memberikannya air minum.

Baca Juga:

Maria Vania Menggoda Pakai Bikini Hijau, Netizen: Aku Cewek Gemetar Lihatnya

Nora Alexandra Nyerah Ingatkan Jerinx: Monggo Tanggung Jawab jika Ada Apa-Apa

Yang ada dalam pikiran Moo Jin adalah bagaimana dirinya bisa bertahan hidup, ia tidak memperdulikan yang akan terjadi selanjutnya. Yang terpenting adalah dirinya bisa tetap hidup. Yang dimaksud dari catatan tersebut adalah Moo Jin akan bertemu dengan Naim Soon Kil pada pukul 5 sore untuk mendapatkan informasi darinya. Dalam keadaan lemah dan tak berdaya, Moo Jin mengatakan, “Dia bilang bahwa dirinya mempunyai sebuah informasi, maka dari itu aku memintanya untuk bertemu”. Hee Sung pun semakin penasaran dan bertanya, “Informasi apa?”. Ternyata Soon Kil mempunyai sebuah informasi mengenai Do Hyun Soo yang menyangkut artikel tentang Hyun Soo dengan ayahnya yang terlibat kasus pada masa lalu. Mendengar hal tersebut, Hee Sung nampaknya mulai terusik.

Nonton selengkapnya Flower Of Evil di RCTI+ Satu Aplikasi, Semua Hiburan.

#DrakorGratis

#DrakorNoRibet

#GratisNoRibet

#DrakorRCTIPlus

#FlowerOfEvil

#LeeJoonGi

#SatuAplikasiSemuaHiburan

#RCTIPLus

(dwk)