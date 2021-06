BUKAN Maria Vania namanya kalau tidak tampil seksi. Saat dirinya mengenakan bikini hijau, netizen gaduh melihatnya.

Kala itu, Maria Vania sedang berada di Bali. Dirinya berenang di kolam renang dengan pemandangan pantai Bali.

Pesona Maria Vania sungguh menggoda saat memakai bikini hijau tua. Kulitnya putih mulus, tubuhnya yang seksi basah!

"I can feel it in the air ๐Ÿƒ," tulisnya.

Netizen langsung gaduh melihat pesona seksi Maria Vania basah-basahan di kolam renang. Tak hanya para pria, netizen perempuan juga terkesima melihat body Maria Vania. "Aku yang cewe aja gemeter liatnya๐Ÿ˜๐Ÿ˜," kata icu***. "Keindahan yang hakiki๐Ÿ˜๐Ÿ˜," imbuh dis***. "Mengundang nafsu," ungkap endik**. "Basah," ujar nand***.