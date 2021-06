MARIA Ozawa memberi ucapan khusus kepada Vicky Prasetyo. Ia mengaku ingin datang ke Indonesia untuk bertemu Vicky.

"Hai Vicky, ini Maria Ozawa. Aku dengar kamu adalah penggemar berat aku, dan aku sangat senang ketika mendengar itu," ujar Ozawa, dikutip pada Selasa (22/6/2021).

Perempuan yang dijuluki Miyabi itu berharap bisa mengunjungi Indonesia. Ia bahkan siap untuk berkolaborasi dengan Vicky dalam konten YouTube.

"Aku berharap pandemi ini bisa segera berakhir, dan aku bisa ke Indonesia dan bertemu dengan kamu di sana, kita bisa kolaborasi di YouTube atau apapun yang kamu mau," katanya.

Ozawa tampak tersanjung karena menjadi sosok idola Vicky Prasetyo. "Terima kasih sudah menjadi penggemar dan aku juga sekarang jadi penggemar kamu," imbuhnya.

Menerima ucapan khsusus dari Ozawa, Vicky langsung menyombongkan diri sebagai pria yang dijuluki gladiator. Apalagi, artis seksi itu kini sudah mengikuti akun Instagramnya.

"Now you know why they call me GLADIATOR!! Thanks for follow my Instagram @maria.ozawa0108 Respect (Sekarang kalian tahu mengapa mereka panggil aku GLADIATOR!! Terima kasih sudah ikuti Instagram aku)," tulisnya.

Vicky sudah tak sabar menantikan kehadiran Ozawa. Suami Kalina Oktarani itu penasaran dengan apa yang akan mereka lakukan jika akhirnya bertemu.

"Aku tunggu kedatangannya di indonesia! Kira-kira ngapain ya guys nanti?" katanya.