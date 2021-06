IFAN Seventeen menggantikan Fadly, vokalis dari Padi Reborn. Ia mengungkap kegembiraan di media sosial.

Dalam unggahannya, suami Citra Monica ini tampak mengungkapkan betapa besar rasa kagumnya pada band yang aktif sejak 1999 tersebut. Ia bahkan rela mengantre sejak pagi, demi menjadi orang pertama yang memiliki album Padi terbaru, 'Save My Soul' pada 2003 silam.

"JADI VOKALIS PADI?? Flashback Juni 2003 pukul 5.30 pagi aku dan kembaranku @riedhanfajarsyah sudah mengantre untuk membeli cd lagu Padi album 'Save My Soul' di toko musik jalan Mataram Jogjakarta. Kita jalan kaki dari Tukangan (tempat kita ngontrak) kesana," tulis Ifan pada keterangan foto.

"Kita pengen jadi orang-orang pertama yang punya album Padi. Yess, sebegitu ngefansnya kita berdua sama band Padi," sambungnya.

Takdir berkata lain, Sabtu malam Ifan mendapatkan kesempatan untuk menggantikan Andi Fadly Arifuddin untuk menjadi vokalis dari grup band favoritnya. Kondisi kesehatan Fadly yang kurang baik, membuat Padi tidak memiliki vokalis saat tampil di sebuah acara virtual di Yogyakarta pada Sabtu, 19 Juni 2021 kemarin.

"And here i am now, singing with them (PADI) broh, we really don't know how Allah could manage everything that Impossible for us, to something POSSIBLE. Walaupun cuma semalam rasanya kebanggaan tersendiri buatku," jelasnya.

Meski hanya satu malam menggantikan Fadly, Ifan mengaku sangat bahagia. Lewat unggahannya ia juga turut menghaturkan rasa terima kasih pada Padi Reborn dan mendoakan kesembuhan Fadly. "Syafakallah opa vokalis idolaku @fadlypadi13 semoga Allah cepat memberikan nikmat sehat. Matur suwun mas2ku @padiband @piyu_logy @yoyoprasetyo29 @rindranoor @aripadi27 buat kesempatannya tadi malam," tandasnya. Bukan hanya Ifan Seventeen, Rian D'MASIV serta Aldy Kanda Brothers juga ditunjuk untuk menggantikan posisi sementara Fadly yang tengah sakit. Dalam unggahan di akun Instagramnya, para personel Padi tampak mengucapkan terima kasih atas kesediaan Rian dan Aldy untuk mengisi sementara posisi Fadly sebagai vokalis. "Seneng banget kami bisa tampil bareng @rianekkypradipta @aldykanda, terima kasih untuk sumbangan suaranya untuk lagu-lagu @PadiBand," tulis Padi di laman Instagram mereka.