SEOUL - Boy group 2PM akan segera bertemu dengan penggemar mereka, melalui comeback show bertajuk MUST. Ini akan menjadi panggung pertama mereka, dalam 5 tahun terakhir.

Mengutip Koreaboo, Senin (21/6/2021), panggung comeback 2PM bertajuk MUST itu akan digelar pada 28 Juni mendatang, pukul 19.00 KST. Pertunjukan itu juga bakal ditayangkan Mnet dan digital channel M2.

Lewat comeback show MUST tersebut, penggemar dapat menikmati penampilan 2PM menyanyikan title track album terbaru mereka, Make It, untuk pertama kalinya. Ok Taecyeon cs juga dipastikan menampilkan beberapa lagu populer mereka, seperti My House.

Sementara itu, album penuh ketujuh 2PM akan dirilis pada 28 Juni 2021, pukul 18.00 KST.*

