JAKARTA - Aktris Jessica Iskandar berhasil membuat warganet penasaran dengan unggahan terbarunya di Instagram. Dia diketahui mengunggah kebersamaannya dengan seorang pria di dalam mobil.

Meski tak terlihat siapa pria yang melingkarkan tangannya ke pundak Jessica tersebut, namun warganet menduga, pemilik tangan itu adalah Vincent Verhaag, pria yang diisukan dekat dengan sang aktris setelah putus dari Richar akyle.

Dugaan tersebut semakin kuat ketika Vincent mengunggah video yang tengah memperlihatkan dirinya bersama Jessica Iskandar di Jakarta. “Thank you for having us!” ungkapnya lewat Insta Story.

Pada unggahan berbeda, Vincent juga mengunggah video saat menggenggam tangan seorang wanita. Vincent tampak mengenakan jam tangan dan ripped jeans serupa dengan unggahan foto di Instagram Jedar.

Unggahan ibu satu anak itu kemudian ramai dikomentari netizen. Sebagian besar mendoakan agar hubungan Jedar dan pria di sampingnya itu bisa langgeng.

“Semoga kali ini enggak salah pilih lagi ya, sudah 2 kali lho. Cian El kalau udah ikrib eh ditinggal mulu,” kata seorang netizen. Lainnya mengatakan, "Aduh mesranya, langgeng ya Kak Jedar."

“Aku melihat kesamaan ini di Story @v.andrianto ikut bahagia jika kalian bahagia. Semoga berjodoh,” ungkap netizen. Lainnya mengungkapkan, "Jessica Iskandar dan Vincent Verhaag, kalian cocok! Semoga berjodoh."*

