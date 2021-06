JAKARTA - Aktor Gary Iskak tengah menjalani perawatan di rumah sakit lantaran mengidap kanker hati. Kondisi sang aktor kini sudah membaik seperti yang terlihat di unggahan Insta Story sang istri, Richa Novisha.

Richa mengunggah ulang postingan Alblen Fabe yang memperlihat sang aktor yang sudah bisa tertawa saat berkomunikasi dengan kedua rekannya, Alblen dan Boy Rano melalui video call. "Keep smiling bro (tetap tersenyum, saudaraku)," ujar Alblen seperti dikutip pada Minggu (20/6/2021).

Dalam unggahan itu, dia menambahkan, "Don't give up and we all love you. Event tho your pain in the neck sometimes (Jangan menyerah dan kita semua menyayangimu meski terkadang kamu menghadapi hal tak menyenangkan)."

Richa pun berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan diri menghubungi Gary. Ia senang melihat sang suami bisa ceria kembali di tengah kondisi sakitnya. "Thank you! He is so happy! Love you guys! (Terima kasih. Dia sangat bahagia. Aku sayang kalian)."

Melalui akun Instagram pribadinya, Richa Novisha juga terus memberi dukungan agar sang suami bisa sembuh dan segera kembali ke rumah. "Semangat ayah!! Kamu adalah pejuang dan pekerja keras. Kamu bisa," ungkap istri Gary Iskak tersebut.*

