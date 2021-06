MARIA Vania tampil menggoda saat olahraga. Ia memakai sport bra army, body-nya seksi!

Foto ini diunggah semalam, Jumat 18 Juni 2021. Maria Vania sedang berada di ruang gym dengan tampilan rambut yang sedikit acak-acakan.

Wanita yang dikenal sebagai presenter seksi ini terlihat seksi dengan sport look. Ia memadukan sport bra army ketat dan celana ketat yang nyaman untuk berolahraga.

Pesan yang disampaikan lewat keterangan fotonya juga sangat bijak loh. "Eat like you love your body."

Netizen pun banyak yang tergoda dengan Maria Vania. Tak heran kalau banyak yang terkesima dengan body goals-nya. "Team zoom merapat," kata huda****. "Wow makin slim," ujar jaya****. "Tadinya ngantuk malah mata makin seger," ungkap adit****. Ada juga netizen yang mengingatkan Maria Vania untuk pakai baju nih. "Pake baju yg rapet mba entar masuk angin 😂," kata eva****.