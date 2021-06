NIA Ramadhani tampil seksi pakai baju renang. Netizen lagi-lagi heboh mengomentari foto seksi istri Ardi Bakrie ini.

Nia Ramadhani pakai baju renang pink neon yang terkesan seksi. Ia sedang menemani anak laki-lakinya berenang di salah satu resort Bali beberapa waktu lalu.

Baca Juga:

Nia Ramadhani Foto Melet Pamer Bra, Netizen: Bu Hajah Makin Cantik

Nia Ramadhani Pamer Punggung Mulus Dipuji Ardi Bakrie, Netizen: Pak Haji Bimbing Istrinya

Seksinya Nia Ramadhani Pamer Bra Neon, Netizen: Astagfirullah Bu Hajah

Nia tampil aduhai memakai baju renang dengan dandanan kalem. Ya, wajah Nia terlihat memesona dengan makeup tipis dan gaya rambut berponi dikuncir, seksi banget kan!

Namun tiba-tiba Nia Ramadhani juga menyinggung soal kekayaan di sini. "If you want to feel rich, just count all the gifts you have that money can't buy❤️❤️."

Melihat penampilan seksi mama muda tiga anak ini, netizen pun membanjiri komentar Nia Ramadhani dengan sindiran julukan Bu Hajjah. "Bu hajjah," renal****. "Assalamualaikum Bu Haji. Wkkkkwwwk," kata wul****. "Hajii loh ko gitu?," imbuh dha****.