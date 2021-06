RIZKY Billar melamar Lesti Andryani pada hari ini, Minggu (13/6/2021). Acara lamaran mereka digelar di Gedong Putih, Bandung, Jawa Barat.

Pada prosesi lamaran, Billar menyematkan cincin bertahtakan berlian ke jari manis Lesti. Dilansir dari salah satu tayangan stasiun televisi, Billar menyebut bahwa saat ini dirinya dan keluarga sudah dalam perjalanan menuju ke venue acara.

Ia bahkan berharap agar acara bahagianya tersebut bisa berlangsung dengan lancar.

"Sudah on the way," kata Billar.

"Bismillah lah semoga diberi kelancaran. Ketenangan," sambungnya.

Sementara itu, jelang detik-detik lamaran, Billar menyebut bahwa kedua orang tuanya kini justru merasa deg-degan. Pasalnya meski sudah pernah menyaksikan prosesi lamaran anak pertamanya, acara kali ini dianggap cukup membuat perasaan tak tenang lantaran akan ditonton oleh jutaan pasang mata masyarakat di Indonesia. "Orangtua saya diam saja, tapi mereka merasakan hal yang sama dengan saya, karena ini kan pertama kali lamaran secara live," bebernya. "Meski udah pernah menyaksikan anaknya lamaran, tapi ini kan live disaksikan jutaan orang," tandasnya.