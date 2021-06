JAKARTA - Jefri Nichol kembali membuat netizen heboh. Bagaimana tidak, di media sosial Instagramnya, aktor 22 tahun tersebut mengunggah fotonya sedang tampil nyentrik dalam balutan kemben dan rok mini ketat berwarna merah.

Tak hanya mengenakan busana yang biasa dipakai oleh perempuan, pemain film ‘Dear Nathan’ ini juga mengenakan wig atau rambut palsu panjang dan make-up tebal.

Riasan yang dikenakan pria kelahiran 15 Januari 1999 tampak terlihat bold. Mulai dari alis yang on point, eyeshadow warna gelap lengkap dengan eyeliner dan maskara, blush on merah di pipi, serta lipstik merah menyala.

Baca Juga:

4 Potret Cantik Shenina Cinnamon, Mantan Jefri Nichol yang Kini Dipacari Angga Yunanda

Heboh Jefri Nichol Pakai Long Dress, Feminin atau Tetap Macho?

Melengkapi unggahannya, Jefri mengungkapkan rasa syukurnya karena film ‘Jakarta Vs Everybody’ yang dibintanginya sudah lulus sensor dan segera tayang di bioskop bulan Juni ini.

“Thanks ya lembaga sensor film, kami sudah lulus sensor,” kata Jefri Nichol dikutip dari keterangan fotonya, Jumat (11/6/2021).

Di postingan yang sama, dia juga mengumumkan bahwa film tersebut akan rilis pada 24 Juni 2021. Itu terlihat dari foto dirinya yang sedang memegang sepotong kardus bertuliskan ‘JAKARTA VS EVERYBODY ONLY IN CINEMAS JUNE 24th 2021’.

Sontak, unggahan ini langsung banjir komentar warganet. Mereka kaget dengan penampilan nyentrik Jefri Nichol dalam balutan busana perempuan.

“Nichol cantik banget!” kata netizen di kolom komentar. “Jangan aneh-aneh deh sayang,” tulis yang lainnya.

“Jep, salah pergaulannya parah banget,” komentar netizen. “Astaghfirullah, pulang uy! Kok gitu?” tulis netizen. “Cosplay jadi biduan haha nangis banget,” kata yang lainnya.

(aln)