JAKARTA - Cinta Laura, membagikan lima cara untuk melawan pelecehan seksual di ruang publik. Artis sekaligus duta anti-kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut mengatakan, dirinya merasa miris karena pelecehan seksual masih marak terjadi dan menimpa kaum perempuan Indonesia.

Dia mengatakan, sebanyak 82 persen perempuan Indonesia mengalami pelecehan seksual. Hal tersebut diungkapkannya saat berbincang bersama selebgram hits Anya Geraldine.

Baca Juga:

Intip Koleksi Mobil Mewah Cinta Laura, Apa Saja?

Miris Lihat Konten di Indonesia, Cinta Laura Ingin Buat Channel YouTube Edukatif

“Ini sangat sangat tidak adil dan enggak benar untuk perempuan Indonesia harus merasa ketakutan dan enggak nyaman ke mana pun mereka pergi. It breaks my heart,” kata aktris berdarah Jerman itu dikutip dari kanal YouTube WAW Entertainment, Rabu (9/6/2021).

Cinta sendiri merupakan salah satu korban pelecehan seksual. Dia menceritakan, dirinya sempat mengalami catcalling ketika berjalan menuju daerah Sudirman, Jakarta. Mirisnya, kejadian itu terjadi usai dia syuting kampanye tentang pelecehan seksual.

“Aku baru selesai syuting kampanye tentang pelecehan seksual, dua jam setelah itu, aku mau dinner sama temen aku di daerah Sudirman. Gara-gara banjir, aku bilang ke supir aku, pak aku turun sini aja, karena kalau muter telat, dan kasihan temen aku nunggu,” kisahnya.

Tak lama setelah turun dari mobil, seorang pria di jalan justru melakukan catcalling dan membuatnya merasa marah. “Aku keluar dari mobil, aku pakai celana panjang, bajunya tertutup, pakai masker, dan kacamata, like, enggak mungkin orang tahu itu aku. Tiba-tiba ada yang bilang, ‘wow seksi’. I was so angry,” ujarnya menceritakan pengalaman pahit itu.

Tak tinggal diam, perempuan 27 tahun ini lalu mempraktikkan beberapa teknik 5D untuk melawan pelecehan seksual di ruang publik. Teknik 5D itu di antaranya ditegur, didokumentasikan, dialihkan, ditenangkan dan dilaporkan.

“Ada teknik 5D yang bisa dilakukan saksi atau korban jika mengalami pelecehan. Aku tegur orangnya, ditegur, dan didokumentasikan. Aku ambil handphone, aku bilang, ‘mas mau bilang lagi? Silakan. Saya akan laporkan kalau mas berani melakukan itu lagi’. Langsung deh orangnya ketakutan,” kata Cinta Laura.

Meski teknik 5D bisa diterapkan melawan pelecehan seksual, namun pemain film ‘Target’ tersebut mengingatkan para korban untuk bisa membaca situasi. “Kita harus mengutamakan keselamatan diri kita sendiri juga. Jadi, hati-hati, harus baca situasi,” ujarnya.

(aln)