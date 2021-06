JAKARTA - Akun Twitter @quweenjojo yang mengklaim menerima perbuatan tak senonoh dari penyiar Gofar Hilman bersuara semakin lantang. Tak ingin dituding pansos, dia pun merilis sebuah bukti.

Bukti tersebut berupa sebuah video singkat yang diambilnya dari Instagram Story miliknya, pada 20 Agustus 2018, sekitar pukul 02.20 WIB. Dia berpose bersama pria mirip Gofar Hilman yang terlihat menjulurkan lidahnya ke arah kamera.

“Gue baru ingat, lo mabuk saat itu. Just in case, lo lupa dengan kejadian itu. Ya, walaupun keterlaluan juga sih kalau (lo) lupa. Ini video yang gue ambil tepat sebelum kejadian itu. I was that girl (aku perempuan itu),” ujarnya pada Rabu (9/6/2021).

Dalam cuitan berbeda, @quweenjojo berharap, pengunjung lain yang berada di lokasi kejadian kala itu untuk bersedia buka suara. Pasalnya, tak mudah baginya untuk mengumpulkan bukti atas peristiwa yang terjadi 3 tahun silam.

“Aku sudah komunikasi dengan manajemen Gofar dan panitia acara. Mereka mengaku, tak melihat kejadian yang aku alami. Aku tekankan, bukan berarti hal itu enggak terjadi,” tuturnya menambahkan.

Akun Twitter @quweenjojo membeberkan pelecehan seksual yang dialaminya lewat Twitter, pada 9 Mei 2021. "Dilecehkan secara seksual sama public figure di tempat umum, sudah gitu gue diteriaki semua cowok-cowok di sana. (Mereka bilang) dienakkin kok enggak mau?" cuitnya. Pada lanjutan keterangannya, korban mengaku hingga kini masih merasa sangat trauma, meski peristiwa itu sudah terjadi pada 2019. "Sampai sekarang tanpa sadar, gue masih gemetar dan punya emosi terpendam setiap tak sengaja melihat dia di TV," ungkap korban. Dia menambahkan, "Gue memilih untuk sebisa mungkin memblokir orang itu. Semua keyword atau akun sosmednya gue mute biar enggak muncul di home/eksplore atau apapun."*