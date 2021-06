JAKARTA - Setelah akun Twitter @quweenjojo membongkar tindak dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Gofar Hilman pada 2018, kini muncul korban baru. Perempuan itu sengaja membagikan ceritanya lewat akun palsu, @clairenanno.

“Gue mau cerita karena gue dan temen-temen gue mengalami (pelecehan seksual) juga. Sorry pakai fake account, karena gue belum cukup berani pakai personal account gue,” ujar akun @clairenanno tersebut.

Ia kemudian membagikan gambar tangkapan layar tweet-nya tepat di hari kejadian mengalami pelecehan itu, pada 14 Februari 2020. Bermula ketika @clairenanno dan teman-temannya mengunjungi sebuah tempat dan meminta foto kepada artis di sana.

“Singkatnya, di situ kami minta foto sama seorang artis gitu. By the way, keadaan dia sudah mabuk parah. Sedangkan gue dan teman-teman enggak minum sama sekali," tuturnya.

Saat berfoto, @clairenanno merasa ada kejanggalan. Ia merasa sang artis yang sedang mabuk itu sengaja menyentuh bagian sensitifnya.

“Tapi tangan dia enggak benar-benar di pinggang, tapi menyentuh payudara gue. Kaget dong, akhirnya gue kasih kode kalau gue merasa risih. Terus tangannya turun tepat ke bawah payudara gue. Di bawah bra gitu lah,” tulisnya.

Mencoba berpikir positif, rupanya kejadian serupa juga dialami temannya saat bergantian foto. Ia berteriak karena merasa bagian payudaranya tersentuh, sang artis yang langsung berpura-pura terjatuh. "Si artis ini kayak langsung jatuh gitu. Bilang 'Eh, sorry-sorry. Gue sudah lemas banget.' Terus foto tuh. Nah satu teman gue enggak ikut foto, kita cabut dari area itu mencari teman kita yang lain," tuturnya. Tak diketahui persis apakah artis yang dimaksud akun itu adalah Gofar Hilman atau tidak. Namun kisahnya tersebut menuai simpati para netizen. "@KomnasPerempuan mohon bantuannya untuk pendampingan korban," komentar seorang netizen. Lainnya mengatakan, "Terima kasih sudah berani bicara. Aku turut simpati atas apa yang terjadi padamu. Kau sangat berani!"*