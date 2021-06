JAKARTA - Pedangdut Via Vallen mencuri perhatian warganet lewat unggahannya di Instagram, pada 6 Juni silam. Dia membagikan foto saat sedang berlibur ke Bali.

Dalam foto itu, dia mengenakan atasan front tie crop top hijau yang dipadukan dengan rok plikset berwarna senada. Pilihan atasan tersebut membuat perut mulus pelantun Sayang tersebut terekspose.

"Dear beach, I miss you. Hope to see you soon (Pantai, aku merindukanmu. Berharap bisa bertemu denganmu secepatnya)," ujar Via Vallen dalam unggahan tersebut.

Unggahan yang telah disukai lebih dari 210.000 akun Instagram itu kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian memuji penampilan Via yang terlihat lebih ramping. "Langsing Mbak Via. Makin cakep ijo-ijo," ujar seorang warganet.

Lainnya mengkritik penampilan Via Vallen yang dinilai terlalu terbuka. "Enggak seperti biasanya. Cuma mengingatkan, awas masuk angin Mbak Via yang kusayangi," kata pengguna Instagram.

Kritik serupa juga dilayangkan pengguna Instagram lain. "Baru kali ini aku melihat kak Vy bajunya terbuka. Eman Mbak, jangan diperlihatkan sama semua orang. Badan kak Vy terlalu bagus." Apa yang ditampilkan Via Vallen tersebut tampak berbanding terbalik dari unggahannya pada 25 Mei silam. Kala itu dia membagikan foto dalam balutan hijab yang menuai pujian dari warganet. Tak sedikit warganet yang mendoakan agar pedangdut 29 tahun tersebut mantap untuk mengenakan hijab. “Semoga istiqomah mbak @viavallen," ujar seorang warganet. Lainnya menilai, hijab membuat sang pedangdut terlihat lebih memesona. "Ya Allah, ternyata lebih cantik berhijab," tutur seorang warganet yang disambung lainnya dengan, "Adem melihat Via Vallen, kayak ubin masjid."* Baca juga: Penjelasan Reza Arap soal Komentarnya di Unggahan Atta Halilintar