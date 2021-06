JAKARTA - Meredupnya industri musik akibat pandemi berkepanjangan tidak membuat girlband Dreamgirls kehilangan semangat.

Sebaliknya, girlband yang diperkuat Lady Jasmine, Aura Zakkaha, Salwa Andhara, Kenenza Davelynne, dan Haura Latifah ini justru menorehkan prestasi yang diluar dugaan.

Sejak dirilis 21 Mei 2021 lalu, selama kurang dari 2 minggu, lebih dari 1 juta orang yang menonton Dreamgirls di berbagai platform yang beredar.

“Kami sangat senang dan bangga akan Dreamgirls yang merupakan grup idola pertama di Indonesia yang sukses debut melalui platform media sosial. Ini adalah langkah berani yang dilakukan oleh kami untuk mewujudkan upaya memberikan peluang bagi para pembuat konten untuk menjadi bintang terkenal,” ujar Heon Hsu selaku Country Manager Likee yang juga merupakan Executive Producer dari Project ini.

Lima remaja perempuan ini awalnya pelajar biasa dan content creator. Kini, mereka berhasil mencuri perhatian masyarakat Indonesia berkat kerja kerasnya sebagai generasi penerus bangsa.

Berikut profil para member Dreamgirls.

Lady Jasmine, sang pencinta K-pop dan ketua Dreamgirls

Lady Jasmine baru menjadi content creator sejak awal tahun 2021 ini. Lady sudah menarik perhatian ribuan penggemar dan saat ini menjadi ketua, rapper, dan choreographer dari DREAMGIRLS.

“Sampai sekarang aku masih suka latihan menari sama teman-teman aku. Aku juga mengajar menari untuk anak-anak. Nah, karena hobi aku itu, aku awalnya cuma mencari tempat di mana aku bisa menunjukkan bakat menari aku. Ditambah lagi, aku suka banget explore tentang video editing,” kata Lady.

Aura Zakkaha, Main Vocal Dreamgirls

Aura juga baru terjun ke dunia content creator di Likee pada awal tahun 2021. Gadis berusia 16 tahun ini mempunyai suara yang indah dari hasil latihannya di Erwin Gutawa Music School. Selain itu, ia juga pernah berkiprah di ajang The Voice Kids Indonesia Season 2 dan I Can See Your Voice Indonesia.

“Aku tidak menyangka aku bisa jadi anggota girlband, yang adalah keinginan aku dari dulu. Waktu aku tahu aku bisa menjadi main vocal di grup ini, aku benar-benar tidak menyangka dan sangat bersyukur,” katanya.

Salwa Andhara, Juru Bicara Dreamgirls

Di tengah bosannya masa karantina, Andhara memulai sebagai content creator untuk menunjukkan bakat menarinya dan mendapatkan penggemar yang menyukai kontennya.

Disamping menyanyi ia juga mempunyai bakat menjadi seorang MC. Itu sebabnya Ara diberikan kepercayaan untuk menjadi Juru Bicara dari grup DREAMGIRLS ini.

Kenenza Davelynne, Penyanyi dengan Bakat Alami

Menurut Kenenza Davelynne, yang juga terpilih menjadi anggota DREAMGIRLS, kegigihan adalah kuncinya.

“Aku selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah dalam membuat konten-konten yang akan aku upload. Aku selalu semaksimal mungkin dalam menari dan menyanyi sehingga hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, orang-orang akan mengapresiasi hasil kerja keras kita,” kata gadis asal Surabaya yg pernah meraih penghargaan di ajang kompetisi nyanyi Shanghai, jago bahasa Mandarin serta mahir memainkan alat musik GuZheng ini.

Haura Latifah, Sang Anggota Termuda

Berusia 12 tahun, Haura Latifah menjadi anggota DREAMGIRLS termuda. Berkat komitmennya untuk membuat konten dan mempelajari berbagai fitur di Likee, ia sukses menjadi salah satu vokalis Dream Girl.

“Yang terpenting dari kitanya harus berani mencoba dan terus berkomitmen dengan apa yang sudah kita pilih dalam hidup,” kata ‘si kecil cabe rawit’ ini, panggilan yang diberikan anggota DREAMGIRLS lainnya.

